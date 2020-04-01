شركة أرامكو تستعد للإنتاج بطاقتها القصوى

2020/04/01 | 13:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة أرامكو السعودية لإنتاج النفط بطاقتها القصوى، بدءا من اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكر مصدر بقطاع النفط السعودي.وفي هذا الصدد، طلب عملاق النفط السعودي من شركات خدمات الطاقة الرئيسية دعم خططه للإنتاج بالحد الأقصى لطاقته الإنتاجية البالغ 12 مليون برميل يوميا، بدءا من نيسان.وفق ما نقلت رويتزر عن المصدر السعودي.وقال المصدر […]

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