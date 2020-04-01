نائبة: المالكي هو الوحيد من يمتلك قواعد اللعبة وحسم أمر المكلف أصبح بيده

2020/04/01 | 13:58 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رأت عضو مجلس النواب عالية نصيف, الثلاثاء, أن مخاض الاتفاق على تكليف رئيس الوزراء كشف بأن رئيس ائتلاف دو...

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