غولدمان ساكس: أسعار النفط تتجه إلى أكبر تراجع في العصر الحديث

2020/04/01 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقع خبراء في القطاع النفطي، في مقابلات نشرها غولدمان ساكس، أن أسعار النفط قد تواصل النزول بفعل تراجع الطلب في ظل أزمة فيروس كورونا، التي يفاقمها صراع على الحصص السوقية بينما تنفد قدرات التخزين في العالم.وقال البنك، في مذكرة بتاريخ 31 مارس آذار، إن التراجع قد يفسح المجال “لصناعة عالمية أكثر […]

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