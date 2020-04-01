2020/04/01 | 14:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجر ٦١ شخصا بعد ظهور اعراض كورونا عليهم في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجر ٦١ شخصا بعد ظهور اعراض كورونا عليهم في كركوك) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجر ٦١ شخصا بعد ظهور اعراض كورونا عليهم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).