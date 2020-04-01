2020/04/01 | 14:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع العدد لـ63 حالة.. تسجيل حالة وفاة و7 حالات إصابة جديدة بكورونا للجالية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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