مالكو ثلاثة فنادق في اربيل يتبرعون بتحويلها لمراكز للحجر الصحي

2020/04/01 | 14:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار والبلديات في اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان اصحاب ثلاثة فنادق في مدينة اربيل تبرعوا للحكومة لتكون جزءا من الاماكن المخصصة للحجر الصحي للمشتبه باصابتهم او لحاملي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان كل من فندق "ماريانا"، و"ماي فلاور"، و"دارين" تبرع مالكوها وعن طريق وزارة الاعمار، وهيئة السياحة العامة الى حكومة اقليم كوردستان لكي يتم تحويلها الى مراكز للحجر الصحي.

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