فلوريدا ترفض استقبال سفينتان سياحيتان عليهما وفيات وإصابات بكورونا

2020/04/01 | 14:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس شركة “هولاند أمريكا” المشغلة لسفينتين سياحيتين تقلان 4 وفيات وعشرات المصابين بفيروس كورونا المستجد، من كارثة ارتفاع حصيلة الضحايا في حال رفض رسو السفينتين في فلوريدا.وكتب أورلاندو آشفورد، في رسالة صغيرة مفتوحة نشرتها صحيفة “صان سينتينيل” المحلية، “توفي 4 ركاب وأخشى أن يكون مزيد من الأرواح في خطر”، في وقت لم يبد […]

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