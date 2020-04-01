تسجيل حالة وفاة و7 إصابات بفيروس كورونا لعراقيي الخارج

2020/04/01 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (01 نيسان 2020)، تسجيل حالة وفاة في هولندا، و 7 حالات إصابة...





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