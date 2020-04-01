ماركا: رونالدو يودّع يوفنتوس وناديان مرشحان لضمه

2020/04/01 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ناديه الحالي يوفن...





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