2020/04/01 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ناديه الحالي يوفن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ماركا: رونالدو يودّع يوفنتوس وناديان مرشحان لضمه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ناديه الحالي يوفن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ماركا: رونالدو يودّع يوفنتوس وناديان مرشحان لضمه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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