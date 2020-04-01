الدولار يرتفع امام الدينار في السوق المحلية

2020/04/01 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد سجلت الاسواق المحلية في بغداد، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً ملحوظا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:سعر البيع الدولار 125 ألفاً و500دينارا للمائة دولار.وسعر الشراء الدولار 124 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

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