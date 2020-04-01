2020/04/01 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحداها لطبيبة.. تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في النجف وواسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 14:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحداها لطبيبة.. تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في النجف وواسط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحداها لطبيبة.. تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في النجف وواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).