تسجيل حالة وفاة و7 اصابات جديدة بكورونا بين عراقيي الخارج

2020/04/01 | 14:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية يوم الاربعاء عن تسجيل حالة وفاة و7 اصابات جديدة بفيروس كورونا بين ابناء الجالية العراقية في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان اليوم انه تم تسجيل حالة وفاة في هولندا و 7 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية موزعة كالآتي:-

- هولندا 2

- كندا 2

- المملكة العربية السعودية 2 من المعتمرين.

- إيطاليا 1

العدد الكلي في عموم العالم 63 حالة موزعة كالآتي:

- بلجيكا 11

- الأردن 11

- كندا 10

- إيطاليا 7

- الولايات المتحدة الأمريكية 5

- بريطانيا 5

- النمسا 5

- لبنان 2

- هولندا 4

- المملكة العربية السعودية 2

- الامارات العربية 1

حالات الوفاة في عموم العالم 3 حالة موزعة كالآتي:

- بريطانيا 2

- هولندا 1

حالات الشفاء في عموم العالم 2 حالة موزعة كالآتي:

- ايران 1

- الأردن 1

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