العراق يسجل حالة وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/01 | 14:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل العراق إضابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع شفاء حالتين.وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل، إن "مختبرات الفحص المركزي في العاصمة بغداد أكدت إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد، الأولى في منطقة مصطفى راغب وهي لرجل مسن والثانية في منطقة الخسروية وهي أيضا لرجل في الستينيات من عمره".وأضاف منديل، أن "منطقة الخسراوية سبق وأن شهدت حالة وفاة قبل شهر لرجل مسن".من جانبه أعلنت مدير عام صحة محافظة الديوانية لمياء الحسناوي عن "تسجيل إصابتين الأولى لسيدة من الدغارة والثانية لرجل كبير السن من قضاء عفك الذي توفى أثناء أخذ الفحص في الطوارئ".بدورها، أعلنت دائرة صحة محافظة واسط عن تسجيل اصابة بفايروس كورونا لطبيبة مقيمة في مستشفى الزهراء التعليمي".كما اعلنت صحة محافظة المثنى تسجل اربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى حالتي تعاف من الفيروس.يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع مجموع الاصابات الكلي بفيروس كورونا إلى 694، ومجموع الوفيات إلى 50 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة، بعموم العراق.

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