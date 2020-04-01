التعليم النيابية “تستعبد” إمكانية استمرار العام الدراسي

2020/04/01 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت لجنة التعليم النيابية، عدم إمكانية استمرار العام الدراسي في حال تمديد تعطيل الدوام أكثر، فيما استبعدت جدوى الحل المطروح بتقليص المواد الدراسية.وقالت اللجنة في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻮزارة وﻣﺎ ﻳﺤﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوام ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ الشهر الرابع اذا ﻣﺎ ﻗﺮرت ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ […]

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