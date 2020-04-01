جدل مشتعل بعد اتشاح برج إيراني بأعلام الدول المتضررة من “كورونا”.. هل تجاهلت طهران علم العراق؟

2020/04/01 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توشح برج آزادي في مدخل العاصمة الإيرانية طهران، بعلم البلدان المتضررة من فيروس كورونا، كإشارة تضامن مع الدول، فيما أشعل “غياب العلم العراقي” من البرج، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي.وتداول ناشطون ايرانيون مقاطع فيديو، لبرج آزادي وهو متشح بأعلام عدد كبير من البلدان الاسيوية والاوروبية التي اصيبت بفيروس كورونا، فيما […]

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