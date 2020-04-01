الفتح يرهن موافقة الأحزاب السنية والكردية على تمرير الحكومة باتفاق الكتل الشيعية

2020/04/01 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن تحالف الفتح موافقة الأحزاب السنية والكردية على تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف باتفاق معظم الكتل الشيعية على تمريره.

وأكد النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريح أن القوى السنية والاحزاب الكردية اعطت رسالة واضحة اكدت عدم مضيها باتجاه تمرير الحكومة مالم تكن هناك موافقة من الكتل الشيعية عليها، مشيرا الى أن ذلك لن يتحقق دون خروج الزرفي باتفاق مع معظم الكتل الشيعية.

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