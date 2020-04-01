الفتح يرجح استهداف الضربات الأميركية المحتملة لشخصيات سياسية عراقية

2020/04/01 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف الفتح من احتمال استهداف الضربات الأميركية المحتملة لسياسيين عراقيين مناوئين لتواجد قوات الولايات المتحدة في العراق.

وقال النائب عن التحالف كريم عليوي في تصريح إن الحكومة العراقية تمتلك معلومات عن الضربات الأميركية المحتملة في العراق وان الطائرات الأميركية تحلق بكثافة فوق ديالى وصلاح الدين وهذا دليل على وجود مخطط أميركي جديد، مشيرا الى أن واشنطن قد تستهدف السياسيين المعارضين للولايات المتحدة وتواجدها في العراق.

وأكد عليوي أن نشر منظومة الباتريوت في العراق هو خرق جديد سافر للسيادة العراقية وامن واستقرار المنطقة.

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