وكالة الأدوية الأوروبية تتوقع أن يستغرق إنتاج لقاح لكورونا عاماً كاملاً

2020/04/01 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، ان لقاحين متضادين لفيروس كورونا دخلا مرحلة التجارب السريرية على متطوعين من الأصحاء.

ولم تحدد الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها، الفترة الزمنية المتوقعة لإنتاج لقاح للفيروس وتوفيره بالكميات اللازمة، مبينة ان حصول الموافقة على اللقاح وتوفيره للاستخدام على نطاق واسع يمكن ان يستغرق عاما واحدا او أكثر من ذلك.

وأضافت الوكالة ان تحديد موعد لإنتاج اللقاح يعتمد على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي، والخبرات السابقة في تطوير اللقاحات، لافتة إلى صعوبة وضع إطار زمني بما يتعلق بتطوير المنتجات الطبية والعقاقير.

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