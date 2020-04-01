الشيخ الأمين: نقدم الورود للكوادر الطبية وقواتنا الامنية عرفانا وامتنانا لجهودهم الجبارة

2020/04/01 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الى قواتنا الامنية والكوادر الصحية الشكر الكبير لتضحياتهم الجبارة في الحفاظ على حياتنا.وقال سماحته في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ما نصه “الى كوادرنا الطبية المجاهدة وقواتنا الأمنية البطلة ندعو لكم بالحفظ والسلامة ونقدم لكم الورود عرفاناً وإمتناناً […]

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