تسجيل حالة وفاة لعراقي في هولندا و7 اصابات جديدة لابناء الجالية العراقية

2020/04/01 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، عن تسجيل حالة وفاة في هولندا و 7 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية .وقال في بيان، ان “الاصابات للعراقيين في المهجر، هولندا 2، وكندا 2، والمملكة العربية السعودية 2 من المعتمرين، وإيطاليا 1، وان العدد الكلي في عموم العالم 63 حالة […]

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