2020/04/01 | 14:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تلاحق فلول داعش وتنفذ مداهمات في ديالى

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