زين العراق : باقات انترنت مجانية للمشتركين بظل الظروف الاستثنائية

2020/04/01 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار جهودها في هذه الظروف الاستثنائية ولضمان استمرار كافة خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين، أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة، عن توفيرها باقات انترنت مجانية للمشتركين عند كل تعبئة رصيد تبقيهم على تواصل دائم مع الاهل والاحبة في هذه الظروف الاستثنائية.

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