2020/04/01 | 14:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠الخارجية: حالات الاصابة الجديدة للجالية العراقية موزعة كالآتي – هولندا 2 – كندا 2 – المملكة العربية السعودية 2 من المعتمرين.– إيطاليا 1 العدد الكلي في عموم العالم 63 […]

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