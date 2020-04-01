2020/04/01 | 14:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي أن ملف المعتقلين من أهم أولوياتنا ؛ داعياً الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين.واضاف المحمدي في تصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠 نائب عن محافظة الانبار : ملف المعتقلين من أهم أولوياتنا .. وندعو لإطلاق سراح من أ) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠 نائب عن محافظة الانبار : ملف المعتقلين من أهم أولوياتنا .. وندعو لإطلاق سراح من أ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).