بحجة كورونا… إغلاق ٣٦٠ فعالية تجارية وخدمية بدمشق

2020/04/01 | 14:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة مدينة “دمشق” أنها أغلقت أكثر من ٣٦٠ محلاً تجارياً وفعالية خدمية، خلال العشرة أيام الماضية، لمخالفتها التعليمات بشأن مواجهة فيروس “كوفيد ١٩” المعروف بـ كورونا.وأوضح […]

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