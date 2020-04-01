استئناف البصرة تفرج عن 15 متهما وتطلق سراح 142 موقوفا بكفالة

2020/04/01 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرةاصدرت المحاكم التابعة لرئاسة محكمة استئناف البصرة قرار بالافراج عن 15 متهما فضلا عن اطلاق سراح 142 موقوفا بكفالة .وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في البصرة، اليوم الأربعاء، في بيان له، إنه "عملًا بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالإجراءات الاستثنائية بخصوص الحد من انتشار ڤايروس كورونا أصدرت محاكم الجزاء في رئاسة محكمة استئناف البصره قرار بالافراج عن 15 متهما في مرحلة المحاكمة".وأضاف، أن "محاكم التحقيق أيضا أطلقت سراح 142 موقوفا بكفالة لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق".

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