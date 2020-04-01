الخارجية تعلن ارتفاع عدد الاصابات والوفيات للعراقيين في الخارج

2020/04/01 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، تسجيل حالة وفاة و7 حالات إصابة بكورونا لأبناء الجالية العراقية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان انه "تم تسجيل حالة وفاة في هولندا و 7 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية"". واضاف ان "حالات الاصابة موزعة كالآتي:- - هولندا 2 - كندا 2 - المملكة العربية السعودية 2 من المعتمرين. - إيطاليا 1 العدد الكلي في عموم العالم 63 حالة موزعة كالآتي: -بلجيكا 11 -الأردن 11 -كندا 10 -إيطاليا 7 -الولايات المتحدة الأمريكية 5 -بريطانيا 5 -النمسا 5 -لبنان 2 -هولندا 4 -المملكة العربية السعودية 2 -الامارات العربية 1 حالات الوفاة في عموم العالم 3 حالة موزعة كالآتي: -بريطانيا 2 -هولندا 1 حالات الشفاء في عموم العالم 2 حالة موزعة كالآتي: -ايران 1 -الأردن 1واكد الصحاف ان "سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

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