كورونا يتسبب بإلغاء تذاكر طيران بـ 35 مليار دولار

2020/04/01 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقع تحليل جديد للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن شركات الطيران العالمية قد تستنزف نحو 61 مليار دولار من احتياطياتها النقدية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مع تسجيل خسارة فصلية صافية قدرها 39 مليار دولار.ويعتمد هذا التحليل على تقييم الأثر الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي الذي صدر […]

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