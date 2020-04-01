الخارجية تسير رحلتين لإعادة عراقيين عالقين في الهند

2020/04/01 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية عن تسيير رحلتين لإعادة عراقيين عالقين في الهند.

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