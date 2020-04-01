العميري: الزرفي قلت حظوظه والأسماء البديلة لم تحصل على إجماع

2020/04/01 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي داخل مجلس النواب، عازياً الأمر إلى وجود رفض من قوى سياسية مؤثرة.

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