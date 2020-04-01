🟠دراسة حديثة: كورونا يسافر عبر الرذاذ لمسافات

2020/04/01 | 14:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أميركية حديثة، عن معلومات جديدة بخصوص انتقال الفيروس عبر الهواء، وسط تأكيد منظمات صحية عدة أن كورونا يسافر عبر الرذاذ الناجم عن العطس أو السعال.وذكرت صحيفة ديلي […]

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