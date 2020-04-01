🟠نص بيان القضاء بشأن مخالفة القانون في وزارة التربية

2020/04/01 | 14:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار ان محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة تجري التحقيق في قضايا تتعلق بمخالفة القانون والتعليمات في وزارة […]

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