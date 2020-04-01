2020/04/01 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح يخوض العالم هذه الأيام أشرس معركة ضد عدو غير مرئي يفتك بالإنسان، عدو ربما لم يعرف التأريخ مثيلا له من قبل.فبالرغم من كون أرض المعركة في هذه القرية الكونية الصغيرة التي تسمى الأرض واحدة، ورغم ان العدو هو نفسه على طول جبهات القتال وعرضها، ويمتلك نفس السلاح، وهو ما يَفرض بأن تكون جبهة المواجهة على صعيد العالم جبهة مشتركة واحدة، الا انها عكس ذلك، ليست واحدة ولا موحدة، كل دولة تقاتل بمفردها أو كما يقا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالله صالح - لنرفع القبعة للكوادر الطبية!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالله صالح - لنرفع القبعة للكوادر الطبية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).