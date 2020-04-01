#سعيد الكحل - حِكمَة الملك وغباء رئيس الحكومة .


#سعيد الكحل - حِكمَة الملك وغباء رئيس الحكومة .
2020/04/01 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل منذ بداية انتشار فيروس كورونا في منطقة ووهان بالصين ، غالبية الدول ، وخاصة الأوربية، تعاملت مع الوضع باستخفاف كما لو أن الأمر يهمّ الصين وحدها ولن ينتقل منها الوباء نحو بقية دول العالم .

هذا الاستخفاف بخطورة الوباء عبر عنه مسؤولو الحكومات مما أثر على الرأي العام وجعل المواطنين يسخرون من الوباء ويتسلون بالتنكيت عنه .

والمغرب لم يشذ عن هذا الاستخفاف في بداية الانتشار وحتى عند ظهور الأزمة حيث صدرت ت......

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