سعيد الكحل - حِكمَة الملك وغباء رئيس الحكومة .

2020/04/01 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل منذ بداية انتشار فيروس كورونا في منطقة ووهان بالصين ، غالبية الدول ، وخاصة الأوربية، تعاملت مع الوضع باستخفاف كما لو أن الأمر يهمّ الصين وحدها ولن ينتقل منها الوباء نحو بقية دول العالم .هذا الاستخفاف بخطورة الوباء عبر عنه مسؤولو الحكومات مما أثر على الرأي العام وجعل المواطنين يسخرون من الوباء ويتسلون بالتنكيت عنه .والمغرب لم يشذ عن هذا الاستخفاف في بداية الانتشار وحتى عند ظهور الأزمة حيث صدرت ت......

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