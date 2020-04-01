بالصور.. ذي قار تتسلم الملف الأمني من قيادة عمليات الرافدين

2020/04/01 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارتسلمت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، الملف الأمني من قيادة عمليات الرافدين التي تم نقلها الى محافظة الموصل قبل عدة أيام، وجرى مراسم الاستلام والتسليم بحضور محافظ ذي قار وقائد الشرطة وقائد عمليات الرافدين.وقال محافظ ذي قار، وكالة، أباذر العمر، في بيان، تلقته، "كلكامش برس"، ان "المحافظة على اتم الاستعداد لدعم الاجهزة الامنية في ظل الظروف الحالية بعدما اثبتت قدراتها على تسلم الملف الامنية بالمحافظة من خلال التنسيق مع الحكومة المركزية".واشار العمر الى "ان قيادة شرطة المحافظة تبذل جهودا كبيرة من اجل تامين الاستقرار رغم التحديات الكبيرة وحجم مساحة المحافظة والمنشآت المهمة التي تحتاج الى المزيد من الحماية الامر الذي يضعها في مسؤولية اضافية مع الامكانيات البشرية والمعدات التي تتمتع بها ".واضاف العمر " ان قيادة عمليات الرافدين كان لها دورا مهما في تامين الاستقرار ضمن قاطع المسؤولية طيلة السنوات الماضية وقد نفذت العديد من الواجبات التي عززت من الامن في عموم المحافظة ""وداعيا جميع تشكيلات قيادة الشرطة الى بذل المزيد من الجهد لضمان استمرار الامن والاستقرار في ظل التحديات الحالية والتي برزت فيها جهود هذه التشكيلات بشكل يستحق الثناء والتقدير "

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