الديوانية.. مجلس تحقيقي بحق طاقم طبي سلم جثة متوفي مصاب بكورونا لذويه

2020/04/01 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانيةوجه محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة، زهير الشعلان، اليوم الاربعاء، يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق الطاقم الطبي الذي قام بتسليم جثة متوفي مصاب بفيروس كورونا الى ذوية.وذكر المكتب الاعلامي للشعلان، إن "الفريق الطبي سلم جثة المتوفي الى ذويه والذي يعاني من سرطان الرئة مسبقا قبل وصول النتائج المختبرية الخاصة به".وشدد محافظ الديوانية، بحسب البيان، على "إتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره في إداء واجبه الوطني والشرعي إتجاه حياة المواطنين".واشار إلى "بدء إجراءات خلية الأزمة الطارئة بقضاء عفك بحجر مايقارب ستون شخصاً ملامساً للمتوفي مابين طبيباً وممرضاً إضافة الى ذويه والملامسين لهم وعزل المنطقة التي يسكن بها عزلاً تاماً مع الإستمرار بأعمال التعفير والتعقيم المكثف".

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