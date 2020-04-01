توضيح من شرطة كركوك بشأن حملات أمنية ضد مناطق كوردية

2020/04/01 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مدير شرطة نجدة كركوك العقيد مازن غريب، يوم الاربعاء، تنفيذ القوات الأمنية حملات اعتقال في المناطق الكوردية دون غيرها لمخالفي حظر التجوال الخاص بالوقاية من فيروس كورونا.وقال غريب لـشفق نيوز، "شرطة كركوك تنفذ حملات لاعتقال أي شخص لا يلتزم بقرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات في المحافظة"، موضحا أن "الاشخاص الذين يتم اعتقالهم يفرج عنهم بتعقد وبعضهم بكفالة وحجزهم ٢٤ ساعة ويتم الافراج عنهم".وتابع "ننفي ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بان هذه الحملة تفرضها القوات الامنية على المناطق الكوردية مثل منطقة (رحيم اوه) وغيرها من المناطق الكوردية"، مؤكدا بالقول "نحن نعمل ونطبق القانون لسلامة الجميع ونطبقه على كل المناطق بدون استثناء".

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