بعد دراسة 1.8 مليون شخص..

2020/04/01 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات في مدينة لوس أنجلوس الأميركية عزل المشردين المصابين بفيروس كورونا المستجد في منازل نقالة مجهزة للتخييم، وركنها في منطقة مطلة على شواطئ المحيط الهادئ.

ولا تمتلك المدينة منازل أو مساكن رخيصة الثمن، وتعد عقاراتها من بين الأغلى سعرا في الولايات المتحدة.

ونقل أكثر من عشرين مشردا إلى موقع دوفيلير للتخييم في إل سيغوندو في ضاحية المدينة الجنوبية، وقد وضع في المكان نحو مئة منزل جنبا إلى جنب مع "منظر رائع على البحر".

ويفرض عناصر أمن يضعون كمامات، عمليات تدقيق صارمة عند المداخل، فيما تجول طواقم رعاية مع سترات خاصة وأجهزة تنفس، على النزلاء.

ومتنزه دوفيلير هو واحد من خمسة مراكز جهزتها سلطات لوس أنجلوس حتى الآن لعزل المصابين بفيروس كورونا، من الذين لا يملكون المال لذلك، وغالبيتهم العظمى من المشردين البالغ عددهم نحو خمسين ألفا في المنطقة.

وأوضحت المسؤولة المحلية في المدينة جانيس هان، بالقول "نحتاج إلى أماكن يمكن أن ينعزل فيها الناس بأمان بعيدا عن عائلاتهم والآخرين".

ومع فرض إجراءات العزل لاحتواء انتشار الفيروس قبل أسبوعين، أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لشراء منازل نقالة واستئجار غرف في الفنادق للمشردين.

وقد اشترت ولاية كاليفورنيا 1300 من منازل التخييم هذه في إطار الأزمة الصحية الراهنة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 188 ألف إصابة، و3900 وفاة، فيما فرض حظر للتجوال وإغلاق عام في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وسجلت كاليفورنيا، التي تقع فيها مدينة لوس أنجلوس أكثر من 8500 إصابة مؤكدة بالمرض حتى الآن، وأكثر من 180 وفاة.

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