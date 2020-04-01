2020/04/01 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انهارت الفنانة الكويتية الشهيرة حياة الفهد على الهواء مباشرة، بسبب أزمة كورونا مطالبة بعدم معالجة الوافدين في الكويت مشددة على أن الأمر لو كان بيدها “لرمتهم في الصحراء”.وظهرت الفهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أزمة وتعدي”، وهي منهارة بفعل ماتسبب به وباء كورونا من “إنهاك للكويت” بحسب تعبيرها، مطالبة بعدم معالجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة الكويتية حياة الفهد “تنهار” على الهواء مباشرة بسبب “كورونا”: لاتعالجوا الوافدين لو الأمر بيدي لرميتهم في الصحراء!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة الكويتية حياة الفهد “تنهار” على الهواء مباشرة بسبب “كورونا”: لاتعالجوا الوافدين لو الأمر بيدي لرميتهم في الصحراء!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).