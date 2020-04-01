2020/04/01 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ الديوانية يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة مصاب بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ الديوانية يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة مصاب بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).