2020/04/01 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

طالبت نقابة أطباء الأسنان في العراق، الأربعاء (1 نيسان 2020)، خلية الأزمة النيابية بإيقاف عمل العيادات ومعاقبة المخالفين.

وذكرت وثيقة صادرة عن نقيب أطباء الأسنان في العراق، فخري عبد علي الفتلاوي، أنه (نظرا لاستمرار انتشار فايروس كورونا في العراق وزيادة عدد المصابين به يوماً بعد يوم ولكون مهنة طب الأسنان تستوجب التماس المباشر بين طبيب الانسان والمريض مما يجعل طيبي الانسان مصدرا لنقل العدوى وكذلك توفر أجواء وبائية مناسبة لانتشار الفايروس".

وأضافت "في ظل شحة وسائل الوقاية من الكمامات الخاصة والقفازات وكذلك قلة الوعي الوقائي بين المواطنين حيث سبق وان تم تسجيل إصابات مؤكدة لعدة أطباء اسنان".

بغداد اليوم - واسط

وجه محافظ واسط، محمد جميل المياحي،الأربعاء (1 نيسان 2020)، بصرف مكافئة 100 ألف دينار للعاملين في مجال التنظيف تثمينا لجهودهم واستمرارهم في العمل.





وقال المكتب الإعلامي للمياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من أجل تحس

بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء (01 نيسان 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعلن للأخوة المواطنين من أبناء المحافظة عن قيام دائرتنا بتسجيل إصابة واحد

بغداد اليوم- البصرة

أصدرت مديرية قسم المالية في تربية محافظة البصرة، الاربعاء (01 نيسان 2020)، توضيحاً الى المتقاعدين حديثاً من الملاكات التربوية، بشأن استلام المكافأت التقاعدية.

وقالت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مراعاة لظرو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. نقابة اطباء الاسنان تطالب خلية الأزمة بإيقاف عمل العيادات ومعاقبة المخالفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. نقابة اطباء الاسنان تطالب خلية الأزمة بإيقاف عمل العيادات ومعاقبة المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).