محافظ واسط يوجه بصرف 100 ألف دينار مكافأة لعمال النظافة لاستمرارهم بالعمل

2020/04/01 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

وجه محافظ واسط، محمد جميل المياحي،الأربعاء (1 نيسان 2020)، بصرف مكافئة 100 ألف دينار للعاملين في م...





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