وزارة الخارجية تؤكد وفاة عراقي في هولندا وتسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج

2020/04/01 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية تسجيل حالة وفاة جديدة وسبع اصابات بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في الخارج.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان وفاة عراقي في هولندا وتسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس للعراقيين المقيمين خارج البلاد، مشيرا الى ان العدد الكلي للعراقيين المصابين في عموم العالم وصل الى ثلاث وستين حالة موزعة في الأردن وبلجيكا وكندا وإيطاليا وهولندا والنمسا وبريطانيا والولايات المتحدة ولبنان والسعودية والامارات.

وأوضح الصحاف أن الوفيات بلغت ثلاث حالات اثنتين في بريطانيا وأخرى في هولندا، مشيرا الى شفاء حالتين أحداهما في الأردن والأخرى في ايران.

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