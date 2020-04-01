ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار في السوق العراقية

2020/04/01 | 15:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الأربعاء، قفزة بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي:

سعر البيع للدولار الواحد 1255 ديناراً، أي 125 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1245 ديناراً، أي 124 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

كما ارتفع سعر صرف الدولار في محافظة دهوك وبلغ 1242 ديناراً، أي 124 الفاً و200 دينار للمائة دولار.

وسجلت مكاتب الصيرفة في محافظة كركوك ارتفاعاً الدولار حيث بلغ 1245 ديناراً اي 124 الفاً و500 دينار للمائة دولار.

يشار الى ان هذه الأسعار هي ليست رسمية لسبب اغلاق بورصة الكفاح جراء حظر التجوال الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

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