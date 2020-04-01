2020/04/01 | 15:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت رومانيا، اليوم الاربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 85 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الرومانية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بنحو 215 حالة، ليصل الإجمالي إلى 2460، وتوفي في المجموع، وذلك حسبما ذكر تلفزيون " ديجي 24 ".

ونقل التلفزيون عن مجموعة الاتصال الاستراتيجية حول الوضع مع فيروس كورونا التابع لمجلس الوزراء الروماني: "حتى الآن، تم تأكيد 2460 حالة إصابة بفيروس كورونا في رومانيا.



وقد توفى بالإجمال 85 شخصا من المصابين بالفيروس في رومانيا".

وأشارت السلطات الرومانية، في الوقت نفسه، إلى أن 252 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

وأعلن الرئيس الروماني كلاوس جوهانيس، في الـ16 من آذار، عن فرض نظام الطوارئ على خلفية فيروس "كورونا".

وفي وقت سابق، قررت سلطات البلاد إلغاء الرحلات مع إيطاليا، وكذلك مع إسبانيا كما تم إلغاء الدراسة في رياض الأطفال والمدارس، وجرى حظر النشاطات العامة، وأغلقت مراكز التسوق ومرافق المطاعم العامة، وتم حظر التجول في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رومانيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 85) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رومانيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 85) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).