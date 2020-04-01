القبض على 23 متهما بمحاولة تهريب اجانب الى اقليم كوردستان

2020/04/01 | 15:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاسايش العامة في ادارة منطقة "رابرين" يوم الاربعاء عن القاء القبض على 23 متهما كانوا يرومون ادخال اشخاص اجانب وبضائع تهريب

وقالت المديرية في بيان اليوم انه في اطار استمرار العمل على الحد من تفشي آفة العصر، والوباء العالمي فيروس كورونا تمكنت قوات الاسايش في قلعة دزه من القاء القبض على 23 شخصا كانوا يرومون ادخال اجانب وبضائع عن طريق التهريب.

واشار البيان الى احالة المتهمين الى القضاء وفق مواد مختلفة من قانون العقوبات العراقي.

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