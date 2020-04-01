تسجيل حالة وفاة بكورونا و7 إصابات في الجالية العراقية

2020/04/01 | 15:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و7 حالات إصابة بكورونا لأبناء الجالية العراقية....

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