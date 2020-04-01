صحة كردستان تعلن أحدث حصيلة للمصابين بكورونا والمتعافين والخاضعين للحجر الصحي

2020/04/01 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، عن أحدث حصيلة بأعداد المصابين بفيروس كورونا والخاضعين للحجر الصحي والمتعافين في محافظات الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان، انها خضعت في الفترة الماضية، خمسة آلاف وتسعمائة وعشرة أشخاص لإجراءات ألحجر الصحي في ستة وثلاثين موقعا مخصصا لذلك، غادر منهم أربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون، بعد ان أمضوا فترة الحجر من دون ظهور أعراض المرض عليهم، مبينة ان مجمل عدد الذين تأكدت أصابتهم بالعدوى بلغ مئة وستة وسبعين شخصا، من بينهم حالتي وفاة، إضافة إلى تماثل واحد وستين منهم للشفاء، في وقت يتلقى فيه الباقون العلاج اللازم في أماكن الحجر الصحي.

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