وزير النفط يوعز بتجهيز الصحة والداخلية بالوجبة الثانية من مواد التعقيم

2020/04/01 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط أستمرارها وتواصلها بدعم الوزارات وخلية الازمة بالمحافظات في مواجهة وباء فايروس كورونا من خلال تقديم الدعم المادي أو التجهيزات الصحية والادوية ،أومواد التعقيم والتعفير.

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