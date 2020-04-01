نينوى تقرر استمرار اغلاق المنافذ وتبحث امكانية رفع حظر التجوال بشكل جزئي

2020/04/01 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت خلية الازمة في نينوى امكانية رفع الحظر بشكل جزئي.

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